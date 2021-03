Homens são presos por roubo de veículo e porte ilegal de arma na Serra do cachimbo em Novo Progresso

Novo Progresso: Homens são presos por roubo de veículo e porte ilegal de arma (Foto: Foto divulgação PM)

Durante a abordagem, um dos homens chegou a sacar uma arma de fogo no intuito de reagir. Na madrugada desta sexta-feira (26), dois homens foram presos no km 20 da BR 163 nas proximidades da base da Aeronáutica na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso. Após a Polícia Militar ser informada de que um caminhão Volvo FH 540, placa RAN 9D54 de propriedade da empresa Martelli, havia sido roubado no município de Sinop- MT e estaria a caminho do Pará para desmonte, iniciou buscas com apoio dos postos de policiamento da região.

Por voltas das 02:50 da madrugada, os PMs conseguiram interceptar o caminhão que estava em uma propriedade rural inabitada. Foto divulgação PM Durante a abordagem, dois homens identificados por Bruno Nilson de Lima, vulgo “Nil Diesel” e Thiago Caetano Soares, foram detidos. Um deles, portava ilegalmente uma arma de fogo, um revólver Rossi calibre 38 com cinco munições intactas, chegando a sacar a arma no intuito de reagir.

Os homens são moradores de Moraes Almeida e trabalham no ramo de comércio de auto peças de caminhão.

Diante dos fatos comprovados de autoria e materialidade, os detidos foram encaminhados para os procedimentos cabíveis na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) de Castelo de Sonhos. Materiais apreendidos; Um revólver Taurus calibre 38, n° AA301652 Cinco munições calibre 38 intactas. R$ 18.542,00 em moeda corrente. Um cavalo volvo FH 540. Um veículo Fiat Strada placa QBO-3617. Três aparelhos celulares. Duas caixas de ferramentas. Um freezer para veículos.

Foto: Foto divulgação PM

Por: Aline Mendes Portal On News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...