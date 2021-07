Polícia prende duas pessoas e apreende 700 kg de óxi dentro de embarcação ,no Pará

Polícia Civil apreende mais de 700 quilos de drogas e prende duas pessoas em Igarapé-Miri — Foto: Divulgação/ Polícia Civil

As investigações prosseguem para esclarecer a origem e destino do entorpecente apreendido e outros envolvidos no crime.

A Polícia Civil (PC) do Pará prendeu na quinta-feira (15), duas pessoas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo dentro de uma embarcação em Igarapé-Miri, nordeste do Pará. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 700 kg de substância entorpecente óxi, que estavam escondidos no porão.

De acordo com a PC, a investigação iniciou há alguns meses e os agentes identificaram essa embarcação, que estava ancorada entre os municípios de Abaetetuba e Igarape-Miri. “Com essa ação, aproximadamente R$ 20 milhões estão fora de circulação e mais um grupo criminoso está fora de rota”, informou o delegado-geral Walter Resende.

No local, dois homens, tripulantes da embarcação, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foi apreendida uma pistola .380 e munições.

“É importante ressaltar que a apreensão é resultado de um intenso trabalho investigativo e a maior já realizada na região do Baixo Tocantins. Vamos continuar trabalhando para que esse tipo de crime e, nenhum outro, cresçam na região”, explicou a titular da Superintendência Regional, delegada Renata Gurgel.

Todo o material apreendido foi conduzidos à sede da Superintendência em Abaetetuba para procedimentos cabíveis e serão encaminhados à Diretoria Estadual de Narcóticos, em Belém. As investigações prosseguem para esclarecer a origem e destino do entorpecente apreendido e outros envolvidos no crime.

Por G1 PA — Belém

