PF de Altamira prende homem com 39 toras de madeira em Terra Indígena no sudoeste do Pará

A Polícia Federal de Altamira prendeu na manhã desta sexta-feira (16) um homem suspeito de exploração ilegal de vegetação em uma Terra Indígena no município de Placas, no sudoeste do Pará. Também participaram da ação agentes do Ibama e da Funai.

Segundo a PF, o suspeito foi flagrado com 39 toras de massaranduba. O material foi apreendido, juntamente com dois tratores, uma caminhonete, um gerador de energia e uma máquina de solda.

Além da suspeito de exploração ilegal de madeira, o jovem foi flagrado habitando a Terra Indígena Cachoeira Seca sem autorização. Foi lavrado um auto de prisão e o homem foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde está a disposição da Justiça.

O suspeito responderá pelos crimes de desmatamento ilegal de floresta nativa e invasão de terras da União.

