Polícia prende homem acusado de agredir a companheira em Rurópolis, no oeste do Pará

O caso aconteceu na última quinta-feira (31). Durante a vistoria na casa do casal, a Polícia encontrou uma espingarda e munições em posse do acusado.

A Polícia prendeu nesta quinta-feira (31) um homem acusado de agredir a companheira em Rurópolis, no oeste do Pará. Além de ser acusado de violência contra mulher, ele foi enquadrado no crime de posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia, a denúncia foi feita pela companheira do acusado, que relatou agressões sofridas por ela e que o seu companheiro possuía uma arma de fogo guardada dentro de casa.

O delegado Ariosnaldo Vital Filho se deslocou com uma equipe policial à residência do casal. Após a vistoria na casa foi encontrada uma espingarda de calibre 12, além de 25 cartuchos de calibre 20, quatro cartuchos de calibre 32 e mais três estojos de calibre 24.

Ainda de acordo com a Polícia, o acusado, em depoimento na delegacia, relatou que não possuía a documentação das armas e das munições, porém negou a agressão na companheira. Segundo a Polícia, ele alegou que as acusações da esposa seriam motivadas por ciúme, já que ele pedira a separação do casal.

Após o procedimento, o acusado foi enquadrado no crime de posse ilegal de arma de fogo, arbitrando fiança de um salário-mínimo. Ele vai responder ao processo em liberdade. Além disso, o delegado solicitou à Justiça medida protetiva de urgência em favor da companheira do acusado para impedir que ele se aproxime dela.

