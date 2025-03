Corpo encontrado em área de mata em Belterra pode ser de jovem desaparecido há dois meses

Corpo encontrado em cova rasa no município de Belterra — Foto: Repórter Invisivil

Roupas e sandálias foram encontradas próximas ao corpo e serão apresentadas à família para possível reconhecimento.

A Polícia Civil investiga a identidade do corpo encontrado na tarde desta sexta-feira (14) em uma área de mata de difícil acesso, na estrada 9, no município de Belterra, oeste do Pará. O cadáver estava em uma cova rasa, e as primeiras evidências indicam que pode ser de um jovem indígena de 23 anos, desaparecido há aproximadamente dois meses.

De acordo com o delegado Lucvelton Ferreira, que conduz as investigações, a polícia já vinha apurando o desaparecimento do jovem há dois meses. Durante esse período, várias diligências foram realizadas, incluindo o depoimento da mãe da vítima e de diversas testemunhas. O cruzamento das informações levou os investigadores até o local onde o corpo foi encontrado.

“Tomamos conhecimento do desaparecimento de Marcos há dois meses. Ouvimos muitas pessoas, fizemos o cruzamento de informações e hoje chegamos ao local onde estaria o corpo. Primeiramente, cavamos e realmente encontramos o corpo. Acionamos a perícia da Polícia Científica para recolher o cadáver e fazer os exames necessários.” declarou o delegado.

Segundo ele, populares ajudaram na localização da cova, que estava dentro de uma área de mata fechada. Além disso, roupas e sandálias foram encontradas próximas ao corpo e serão apresentadas à família para possível reconhecimento.

A polícia suspeita que o jovem tenha sido morto Vinícius Pantoja Mota, de 20 anos, conhecido como “Dorizinho”, que morreu em um confronto com a polícia no mês passado.

A motivação do crime já está sendo analisada, e pelo menos um suspeito foi identificado. A polícia segue investigando outros possíveis envolvidos, com o objetivo de esclarecer o caso e prender os responsáveis.

O corpo foi encaminhado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para necropsia, e a identificação oficial será confirmada por exames. A polícia também aguarda que os familiares compareçam para o reconhecimento dos pertences encontrados.

