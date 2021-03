Polícia prende homem envolvido em homicídio e roubo no Pará

Polícia prende homem envolvido em homicídio e roubo em Aurora do Pará — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Crime ocorreu em janeiro deste ano, segundo a Polícia Civil.

Um homem foi preso nesta terça (30) pela Polícia Civil em Aurora do Pará, nordeste do estado, suspeito de crime de homicídio, roubo, porte e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a Policia, os crimes ocorreram em janeiro deste ano. Na ação, dois homens entraram na residência da vítima, armados e usando balaclavas, se apresentando como policiais.

A dupla, segundo a polícia, disparou contra o proprietário em frente a cinco testemunhas. Os criminosos levaram dois celulares e fugiram do local em um veículo.

Ainda de acordo com a Polícia, os policiais iniciaram investigações e encontraram a pessoa que estava manejando um dos aparelhos móveis roubados e, após autorização da busca ser concedida pela Justiça, a equipe policial foi até a localização.

No imóvel onde o suspeito estava, os policiais apreenderam uma arma de fogo estilo pistola, 15 munições calibre 32, além de sete estojos com munições calibre 38 e um dos celulares que foram retirados no dia do crime.

O preso e as apreensões foram levados à delegacia de Polícia.

Por G1 PA — Belém

