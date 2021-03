MPF e mulheres Munduruku lançam campanha após ataque à sede de associação em Jacareacanga

Escritório da Associação de mulheres indígenas foi alvo de vandalismo em Jacareacanga, no PA — Foto: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) e as mulheres Munduruku lançaram nesta terça-feira (30) campanha de arrecadação de recursos após o prédio da associação em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, ter sido atacado. De acordo com denúncia do MPF e das indígenas, garimpeiros ilegais e representantes de uma minoria indígena aliciada foram responsáveis pela destruição de documentos, móveis e equipamentos no local.

O MPF destaca que a violência foi uma tentativa de silenciar as mulheres Munduruku, contrárias à mineração ilegal em terras indígenas. O escritório vandalizado, da Associação das Mulheres Munduruku Wakoborũn, é de uso coletivo com outras organizações indígenas antigarimpo.

Com a campanha, as mulheres Munduruku e o MPF têm o objetivo de conseguir fundos para a reforma do prédio, reposição dos itens destruídos, e para a ampliação da mobilização e da luta contra o avanço da mineração ilegal.a ampliação da mobilização e da luta contra o avanço da mineração ilegal.

As doações são recebidas em conta bancária da Associação das Mulheres Munduruku Wakoborũn:

• Banco: Bradesco

• Agência: 0759-5

• Conta Poupança: 38295-7

• CNPJ: 30.024387/0001-87

Para mais informações sobre a campanha ou para que instituições e organizações se registrem como apoiadoras da iniciativa, os contatos são os das Assessorias de Comunicação (Ascons) do MPF no Pará e da associação: WhatsApp/telefone: (91) 98402-2708, e e-mail: prpa-ascom@mpf.mp.br (Ascom MPF/PA), ou e-mail: wakoborun@gmail.com (Ascom Associação Wakoborũn).

