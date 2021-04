Polícia prende homem que vivia ‘casado’ com a própria filha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do G1

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma vizinha acionou a Polícia Militar na sexta-feira (9), após ter visto hematomas ao redor dos olhos e um inchaço na cabeça do menino. O caso aconteceu no bairro Nova Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Ao investigar o caso de uma adolescente, de 15 anos, suspeita de agredir brutalmente o enteado de 4 anos, a Polícia Civil descobriu que a jovem é, na verdade, irmã dele. O pai do menino – que também é pai da garota – vivia um “casamento” com ela há dois anos.

You May Also Like