Policia prende homem suspeito de tráfico de entorpecentes em Novo Progresso

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/09/2022/08:05:53 com Portal Plantão 24horas News.

Diante da confissão, os militares se deslocaram até a casa do detido e encontraram três adolescentes que também comercializavam entorpecentes junto com ele.

Um homem, identificado como Carlos Henrique Batista Ferreira, foi preso suspeito de tráfico de drogas em Novo Progresso, no Sudoeste do Pará. A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (02), por volta de 01h10.

