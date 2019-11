Polícia prende suspeito de participar de roubo de ouro em Guarulhos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Antes, a Polícia Civil já havia prendido outros quatro suspeitos de participar do assalto. O homem apontado como mentor intelectual do grupo, Francisco Teotônio da Silva Pasqualine, o Velho, continua foragido.

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Roubo a Banco do Deic. Lima teria passagens anteriores por roubo a carro-forte, segundo a Polícia Civil. Ele morava no Morumbi, na zona oeste de São Paulo, mas também estava construindo uma chácara de alto padrão em Atibaia, no interior paulista.

Segundo a investigação, Marcelo José de Lima teria participado de todas as fases do roubo de 711 quilos de ouro, 36 quilos de prata, 15 quilos esmeralda bruta, 18 relógios e um colar de luxo: o valor estimado é de R$ 117 milhões.

O Departamento de Investigações Criminais (Deic) prendeu na madrugada desta sexta-feira, 22, um dos suspeitos de participar do grande assalto ao terminal de cargas do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), em julho passado.

