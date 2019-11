Desempenho no Enade contribui para avaliar instituições de ensino superior

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A prova conta com 10 questões de formação geral e 30 questões relacionadas à área de formação, sendo divididas em itens discursivos e de múltipla escolha. A participação no exame fica registrada no histórico escolar e é pré-requisito para a colação de grau .

Conforme o Inep, o estudante precisa fazer o exame para colar grau e receber o diploma, mas não existe a obrigação de uma nota mínima para que ele seja aprovado. Alguns estudantes acabam, portanto, não se dedicando ao exame. O local de prova de cada participante está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser acessado no Sistema Enade .

O presidente substituto do Inep, Camilo Mussi, avalia que um bom desempenho no Enade pode trazer benefícios na hora de conseguir um emprego. “É importante que o aluno que vai fazer o Enade tenha noção de que o exame é um dos elementos usados para avaliar a instituição em que ele se formou”.

