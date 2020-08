Polícia prende vereador de Castanhal acusado de atropelar e matar criança de seis anos no interior do Pará

Vereador de Castanhal, Mirandinha Nascimento, acusado de atropelar e matar criança no interior do Pará — Foto: Reprodução/ Facebook

José Janildo Sousa do Nascimento, o Mirandinha, foi preso em uma comunidade da zona rural de Igarapé-Miri. O vereador estava foragido da Justiça.

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (10) o vereador de Castanhal, José Janildo Sousa do Nascimento, o Mirandinha, acusado de atropelar e matar uma criança de seis anos no município de Igarapé-Açu, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia, Mirandinha foi localizado na Vila São Luiz, comunidade na zona rural de Igarapé-Açu. A prisão foi em cumprimento a um mandado de Justiça, expedido na manhã desta segunda.

De acordo com as investigações da Polícia, o caso ocorreu na noite do último domingo (9), na localidade da Vila do Curi, também na zona rural de Igarapé-Açu. Testemunhas afirmam que o vereador Mirandinha era o condutor do carro que atropelou a matou a criança. As investigações apontam que o vereador estava embriagado durante o acidente e não teria prestado socorro a vítima.

A criança chegou a ser socorrida por testemunhas do acidente e encaminhada para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia, Mirandinha responderá pelos crimes de homicídio e lesão corporal. O suspeito está à disposição da Justiça e será encaminhado ao sistema penal do estado.

Em nota, a Câmara de Vereadores de Castanhal lamentou profundamente o acidente com o carro conduzido pelo vereador Mirandinha e se solidarizou com a família das vítimas. A presidência da Câmara informou que vai acompanhar o inquérito policial e tomará as medidas cabíveis conforme o regimento da casa.

Leia Também:Criança de seis anos morre em acidente causado por vereador de Castanhal

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...