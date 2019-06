Polícia Rodoviária apreende R$ 2,5 milhões na Régis Bittencourt, em Registro

Pacotes de dinheiro estavam escondidos no painel do veículo (Foto: Dione Aguiar/ TV Tribuna)

Origem de dinheiro escondido em picape não foi comprovada pelo motorista

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal nesta sexta-feira (28) resultou na apreensão de R$ 2,5 milhões em espécie, escondidos em um veículo que trafegava pela Rodovia Régis Bittencourt. A Operação Copa América flagrou o motorista em uma fiscalização no Km 430 da via, no trecho de Registro, no Vale do Ribeira.

Quando abordado pelos policiais, o motorista, de 34 anos, apresentou a documentação do veículo, uma picape, que estava regularizada. Entretanto, o morador do bairro Moema, em São Paulo, levantou suspeitas ao apresentar nervosismo.

Os agentes decidiram vistoriar o veículo e encontraram pacotes de plástico escondidos no painel do carro. Ao serem abertos, foram localizadas várias notas de R$ 50 e R$ 100. A contagem realizada pela equipe totalizou uma quantia próxima a R$ 2,5 milhões.

Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o motorista alegou que não era o dono, e que só receberia pelo transporte. Além disso, explicou que pegou o veículo em um shopping na capital paulista e o entregaria em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Civil em Registro, onde o dinheiro foi contabilizado novamente. Também foi aberto um inquérito policial para investigar a origem e o proprietário da quantia.

