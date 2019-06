POLÍCIA MILITAR REALIZA FORMATURA DO PROERD EM CASTELO DE SONHOS

Teve início ás 19h30, do dia 28/06/2019, a formatura de mais uma turma do quinto e sexto das escolas Léo Heck e João PAULO II em Castelo de Sonhos Distrito de Altamira Pará. Ao todo foram 152 crianças atendidas pelo Programa Educacional de Resistência as Drogas e todas participaram da solenidade, sendo que aquelas que se destacaram, ganharam um presente oferecido pelo projeto. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, ao Sr. CMT do CPR X, Cel Alencar pela grande colaboração e apoio ao PROERD em nossa região, ao Cmt da 7a CIPM, Major Campos pelo grande apoio ao Projeto, ao CB PM Edson pela sua grande dedicação como instrutor proerdiano, ao Secretário de Educação de Altamira Roni Hech pela parceria e a todos os diretores e professores das escolas, aos Policiais Militares componentes do 114 PPD de Castelo de Sonhos.

Por:Sub Ten Cruz!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...