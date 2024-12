Polícia tem hipótese para morte de ganhador da Mega-Sena

Antônio Lopes foi um apostador que ganhou mais de R$ 201 milhões no sorteio da Mega-Sena. | Foto: Reprodução/Instagram

Antônio Lopes Siqueira, de 73 anos, havia ganhado R$ 201 milhões da Mega-Sena; ele foi encontrado sem vida em uma clínica odontológica em Cuiabá, no Mato Grosso.

A morte de Antônio Lopes Siqueira, de 73 anos, gerou grande repercussão após o idoso, que havia ganho recentemente R$ 201 milhões na Mega-Sena, ser encontrado sem vida em uma clínica odontológica em Cuiabá, Mato Grosso. Embora as circunstâncias em torno do falecimento ainda estejam sendo investigadas, a Polícia Civil não descarta nenhuma possibilidade e espera concluir o inquérito dentro de um mês.

O delegado Edison Pick, responsável pela investigação, afirmou que, até o momento, não há evidências de um crime. A princípio, as análises realizadas por legistas não indicaram causas externas para a morte.

“Tudo indica que foi uma morte natural. Previamente, os legistas não encontraram nenhuma causa externa. Precisamos aguardar os exames complementares, que vão olhar o coração, rim e fígado”, disse o delegado, esclarecendo que exames mais aprofundados ainda estão sendo realizados.

Antônio Lopes Siqueira estava sendo atendido em uma clínica odontológica quando sofreu uma parada cardiorrespiratória por volta das 10h40min. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, a vítima já estava em estado crítico, sem sinais vitais. Após ser levada ao Hospital Universitário Júlio Müller, não resistiu. Ele possuía histórico de hipertensão e diabetes, o que pode ter contribuído para o quadro clínico.

A clínica onde o idoso estava recebendo atendimento se manifestou oficialmente, prestando solidariedade à família e garantindo que está oferecendo todo o suporte necessário. Enquanto isso, as autoridades aguardam o resultado dos exames para esclarecer definitivamente a causa da morte.

