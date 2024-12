Tarcísio publica imagem ‘com Musk’ no Centro de São Paulo; post não deixa claro uso de inteligência artificial

Tarcísio publica foto gerada por AI ao lado de Elon Musk — Foto: Reprodução/redes sociais

Palácio dos Bandeirantes confirmou que a foto foi produzida por AI e que o empresário não está no Brasil.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou em suas redes sociais nesta segunda-feira (16) uma foto ao lado do bilionário Elon Musk para promover seu projeto que pretende transferir a sede do governo para o Centro da capital.

A imagem foi gerada por inteligência artificial, contudo a informação não foi sinalizada na publicação.

Em tom de brincadeira, Tarcísio escreveu: “Talvez digam por aí que é inteligência artificial, mas a verdade é que sou eu levando o Elon Musk para dar uma volta no centro da capital e mostrar onde vai ficar a nova sede do Governo do Estado por lá! É, o Elon por aqui? Talvez não. Mas o novo Centro Administrativo do governo de São Paulo vai sim se tornar realidade!”.

Procurado pela TV Globo, o Palácio dos Bandeirantes confirmou que a foto foi produzida por AI e que o empresário não está no Brasil.

No canto inferior do lado direito da imagem, também há a logomarca do Grok, uma ferramenta de AI disponível no X, onde a foto foi provavelmente produzida.

Ainda é possível perceber algumas falhas na geração imagem como os rasgos na camisa do bilionário e o “buraco” no couro cabeludo, sendo mais um indício de que a foto não é real.

O g1 submeteu a imagem, que circula nas redes sociais, a análise das ferramentas de detecção de AI — o TrueMedia.org e o Hive Moderation — que indicaram que ela foi produzida artificialmente.

Transferência do governo

Em abril, Tarcísio anunciou a transferência da sede administrativa do governo de São Paulo do Morumbi, área nobre da Zona Sul da capital, para a região de Campos Elíseos, no Centro.

Com investimento estimado em R$ 4 bilhões, o principal objetivo do projeto, segundo o governo, é revitalizar o Centro da cidade a partir do aumento do fluxo de pessoas e da sensação de segurança. A mudança deve provocar os seguintes impactos na cidade:

Especialistas ouvidos pelo g1 elogiam a decisão de transferir a sede do governo para o Centro e dizem que isso pode aproximar a gestão da população. Entretanto, alertam para os impactos da falta de políticas habitacionais para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Veja os prós e contras da transferência.

Fonte: Letícia Dauer, André Graça, g1 SP e TV Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/12/2024/17:07:05

