Polícia venezuelana publica foto com bandeira do Brasil: ‘Quem se mete com a Venezuela se dá mal’

Polícia Nacional da Venezuela publicou foto com provocação ao Brasil — Foto: Reprodução

Imagem também aparece silhueta de um homem que aparenta ser o presidente Lula. Brasil e Venezuela vivem crise diplomática, que envolve um veto nos Brics e a eleição que reelegeu Maduro.

A Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela publicou uma foto com a bandeira do Brasil a qual aparece a mensagem: “Quem se mete com a Venezuela se dá mal”. A postagem foi feita em uma rede social, nesta quinta-feira (31).

A imagem também tem a silhueta de um homem que aparenta ser o presidente Lula (PT). No entanto, o rosto dele foi escurecido.

“Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém, nem somos colônias de ninguém. Estamos destinados a vencer”, diz a legenda do post.

A publicação menciona o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, e o perfil do programa “Con El Mazo Dando,” que é apresentado pelo político na TV pública venezuelana. A mesma imagem, inclusive, também foi postada na conta do programa.

O post foi feito no contexto da crise diplomática entre Brasil e Venezuela. O regime de Nicolás Maduro criticou o governo brasileiro por ter vetado a entrada do país no grupo dos Brics — composto por países como China, Rússia e Índia.

Além disso, na terça-feira (29), o assessor especial do presidente Lula para Assuntos Externos, Celso Amorim, disse em audiência na Câmara que a Venezuela quebrou a confiança do Brasil no processo eleitoral que reelegeu Maduro.

Na quarta-feira (30), a Venezuela convocou o seu embaixador em Brasília para retornar o país. A medida é uma espécie de repreensão na linguagem diplomática internacional.

Em comunicado, o governo venezuelano classificou as falas do assessor de Amorim como “declarações intervencionistas e grosseiras”.

Além de chamar de volta o diplomata venezuelano que estava em Brasília, a Venezuela convocou o representante de negócios do Brasil para dar explicações.

O Itamaraty não deve responder publicamente ao gesto da Venezuela, segundo o blog da Julia Duailibi.

