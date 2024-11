Novembro terá feriado extra em 2024. Veja qual e onde

Mulher caminha com bandeira do Brasil ao fundo — Foto: Bia Santana/Pexels

O mês de novembro se destaca pelo número de feriados nacionais. Três datas serão lembradas em 2024: Dia de Finados (2), a Proclamação da República (15) e o Dia da Consciência Negra (20), que passou a ser feriado em todo o Brasil neste ano. Além desses três, a cidade do Rio de Janeiro vai ganhar um feriado municipal extra, devido à cúpula dos chefes de estado e governo no G20.

O Dia de Finados cairá num sábado, o Dia da Proclamação da República numa sexta-feira e o Dia da Consciência Negra numa quarta-feira. O encontro dos líderes do G20 vai ocorrer numa segunda e numa terça-feira.

O que é o Dia de Finados?

O Dia de Finados é um feriado nacional e cai em 2 de novembro. Neste ano será lembrado no primeiro sábado do mês. A data é uma festa de origem católica dedicada à memória dos fiéis falecidos. Neste dia, a tradição da Igreja Católica incentiva orações e homenagens aos entes queridos que partiram. Católicos visitam cemitérios e participam de celebrações em memória dos falecidos.

15 de novembro é feriado de quê?

Feriado nacional, o dia 15 de novembro lembra a Proclamação da República no Brasil. A data é um marco histórico para o país, e é comemorada pelo decreto que estabeleceu o novo regime de governo e encerrou a monarquia vigente. Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou o movimento que deu um golpe e destituiu o então imperador Dom Pedro II.

Dia da Consciência Negra é feriado nacional?

O Dia da Consciência Negra é uma data já celebrada há anos em alguns estados brasileiros. Porém, após a sanção da Lei Nº 14.759, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 21 de dezembro de 2023, a data passou a integrar a lista de feriados nacionais. A data homenageia Zumbi dos Palmares, um dos principais nomes da resistência negra à escravidão do país.

Feriado extra no Rio de Janeiro

Neste ano, o mês de novembro para os moradores da cidade do Rio de Janeiro será diferente. A Prefeitura decretou feriado nos dia 18 e 19 de novembro para a cúpula de chefes de estado e de governo do G20. Isso vai fazer com que alguns moradores da capital fluminense tenham uma folga prolongada de seis dias, com início no dia 15 e fim no dia 20.

A iniciativa foi estabelecida para facilitar o trânsito dos chefes de estado e governo e suas delegações, além de oferecer maior segurança, facilitando o planejamento das atividades que acontecerão nos dias do evento.

Segundo a Prefeitura do Rio, o feriado não contempla as seguintes atividades:

comércio de rua;

bares e restaurantes;

padarias;

hóteis, hospedarias e pousadas;

centros e galerias comerciais, bem como shopping centers;

estabelecimentos culturais, como teatros, cinemas e bibliotecas;

pontos turísticos;

empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de imagens, bem como empresas programadoras e de produção de televisão por assinatura;

indústrias localizadas nas Áreas de Planejamento (APs): 3 (bairros da Zona Norte), 4 e 5 (bairros da Zona Oeste);

estabelecimentos que desenvolvem atividades por meio de trabalho remoto.

