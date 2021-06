Policiais localizam em mata outra parte do dinheiro roubado de cooperativas em MT

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) localizaram, esta tarde, R$ 45 mil que haviam sido roubados de duas cooperativas de crédito, no último dia 2, em um assalto na modalidade “Novo Cangaço”, em Nova Bandeirantes (500 quilômetros de Sinop).

O dinheiro estava abandonado em uma região de mata, nas proximidades do local onde dois criminosos foram mortos, ontem. Com essa ação, o total recuperado pela polícia passa de R$ 247 mil.

“Em continuidade às buscas, no intuito de localizar os criminosos aqui em Nova Bandeirantes, a equipe do Bope incursionou na mata e localizou na tarde de hoje este montante em dinheiro, que estava escondido em região de mata próxima do local de onde houve o confronto na manhã de ontem.”, afirmou o tenente-coronel, Ronaldo Roque.

Conforme Só Notícias já informou, os dois criminosos mortos no confronto com policiais da Força Tática chegaram a invadir, momentos antes, uma residência, nas proximidades da segunda escola rural da MT-208, onde dominaram um homem e sua mãe. Os bandidos o obrigaram a fazer café e queriam ser retirados da cidade no carro da vítima.

Quando os policiais se aproximaram para vistoriar o imóvel pediram que ele mentisse e se esconderam, mas o morador fez sinal e os militares perceberam o perigo. Posteriormente, houve troca de tiros e dois assaltantes morreram. Com eles, os policiais apreenderam mais de R$ 43,4 mil, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, roupas camufladas, coturnos, luvas e celulares.

Ronaldo Roque explicou que outros assaltantes continuam na mata e as buscas continuam. “Conseguimos localizar quatro desses indivíduos que, ao se depararem com uma das nossas barreiras, acabaram sendo contidos e entraram na mata. As nossas equipes fizeram buscas no intuito de capturá-los e a Força Tática foi para as propriedades rurais. Em uma dessas propriedades, acabou localizando dois indivíduos, que estavam em posse de arma de fogo e efetuaram disparo contra a guarnição. Foi revidado e acabaram vindo a óbito. Com eles, foram encontrados roupas, montante em dinheiro e armas que utilizaram no roubo”.

Quatro havia sido mortos, no último dia 10, em outra mata em confronto com policiais que também recuperaram mais de R$ 160 mil. A polícia calcula que o bando era formado por aproximadamente 12 homens.

Fonte:Só Notícias/Herbert de Souza e David de Murba

