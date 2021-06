Como impedir que o barulho do escritório ou comércio afete os vizinhos?

A poluição sonora é um dos problemas das grandes cidades e cada vez mais as pessoas se preocupam com ela, afinal os problemas de saúde e a queda na qualidade de vida que ela traz são estudados e comprovados.

Entretanto, muitas vezes não é possível impedir a produção desse barulho no contexto profissional: bares, restaurantes, estúdios de música, escritórios grandes, oficinas mecânicas, marcenaria, serralherias, enfim, são vários os negócios que não podem adotar um clima zen, não criar um mísero decibel de barulho durante sua atividade e conseguir não atrapalhar os vizinhos.

Então como navegar nessa dualidade de não querer ser um problema, mas ao mesmo tempo precisar fazer barulho?

Investimento em revestimento

Há empresas especializadas que trabalham com todo tipo de revestimento e material para impedir que sua atividade influencie negativamente na tranquilidade de outros. A Amplitude Acústica, por exemplo, traz como uma das soluções possíveis a espuma acústica, que é muito usada em estúdios de rádio, televisão e música.

Mas não é só nesses lugares que o material pode ser aplicado. A ideia de isolar uma sala, quarto ou ambiente com um custo menor – afinal ela não precisa ser colocada na estrutura, não é necessário quebrar paredes e é antichama – é popular em diversos contextos.

A versatilidade e seu custo reduzido são argumentos excelentes e é comum ver o uso da espuma acústica em igrejas, cinemas, call-centers e até em bares e restaurantes. Mas é importante que o trabalho de vedação seja bem-feito, especialmente se houver portas e janelas, porque senão de pouco adianta o uso.

O investimento em um revestimento como a espuma acústica, lã de rocha ou vários outros exemplos não podem ser encarados como um gasto porque não só ele pode poupar dores de cabeça – como disputas com vizinhos – como ainda melhora a qualidade de vida de colaboradores e a sua, podendo criar ambientes que tem o isolamento sonoro que serão usados em determinados momentos e isolá-los de um escritório ou sala onde a permanência é maior.

O exemplo de um estúdio é perfeito: sua existência pode não só melhorar as gravações de forma evidente como ainda não atrapalhar o trabalho feito em um escritório ou sala de reuniões adjacente.

Respeito a leis

O uso da espuma acústica também pode colocar seu estabelecimento, comércio, escritório em concordância com leis como a do silêncio. Além, é claro, de ser um sinal de bom senso e pensamento no coletivo.

Aos poucos leis que focam a questão do barulho e punem severamente quem repetidamente as ignora são mais https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/zeladoria/psiu/index.php?p=8831/respeitadas e fiscalizadas. Por isso um dono de negócio precisa pensar nesse assunto e fazer os devidos investimentos.

Comunicação com a comunidade

A vida em sociedade pressupõe direitos e deveres. Abrir um bar em uma zona majoritariamente residencial pode estar no direito de um comerciante, ao mesmo tempo que é direito de residente ter seu descanso respeitado à noite em sua casa.

Como dito acima, esse cenário é alvo de disputas constantes e não faltam casos no Brasil de desrespeitos. Por isso ter uma linha de comunicação aberta entre todas as partes e a comunidade em geral sempre é um bom ponto. A intransigência de um lado ou de outro é fórmula para problemas que muitas vezes nem uma lei soluciona, afinal ambos têm razão – um quer descansar, outro prover seu sustento – e muitas vezes a solução foge de uma só pessoa.

Uma boa forma de evitar problemas é justamente investir no revestimento acústico do estabelecimento e gerar uma conscientização dos colaboradores, clientes e todos os visitantes para controlar o barulho no ambiente e arredores. O bom senso sempre é a melhor resposta.

Fonte:Ricardo Prates Morais

