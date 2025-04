Pintor morre ao ser eletrocutado após encostar na rede elétrica em Mato Grosso

Só Notícias/Guilherme Araújo (foto: assessoria)| O Corpo de Bombeiros em Rondonópolis (214 quilômetros de Sinop) confirmou a ocorrência de descarga elétrica com vítima fatal, há pouco, em estabelecimento no centro. Um pintor, identidade ainda não divulgada, de 34 anos, morreu enquanto prestava serviços na localidade.

Conforme os militares, as informações iniciais são que o trabalhador revitalizava a pintura nas paredes do segundo andar (lado externo) quando teria tocado em fios de alta tensão nas proximidades. O corpo chegou a cair sobre um toldo, em frente à janela.

A vítima apresentava queimaduras nas mãos. O local foi isolado e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) comunicada para as análises.

A Polícia Civil também foi informada e deve instaurar os procedimentos investigativos

