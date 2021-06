Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O local onde foram coletados os artefatos foi demarcado como sítio arqueológico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os suspeitos podem responder pelo crime de usurpação de bens da União, com pena de detenção de um a cinco anos e multa.

De acordo com a Polícia Federal, as moedas antigas foram encontradas por escavadores não autorizados e foram apreendidas nas residências dos alvos. Elas são caracterizadas como bens da União e consideradas patrimônio histórico nacional, por isso a investigação da Polícia Federal.

A Polícia Federal apreendeu na manhã desta quarta-feira (23) moedas da época do Brasil Império no município de Colares, nordeste do Pará. A apreensão fez parte da operação “Cara & Coroa”, que cumpriu três mandados de busca expedidos pela 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Justiça Federal.

Polícia Federal apreende moedas da época do Brasil Império em Colares, no Pará — Foto: Polícia Federal

