Policiais militares apreendem 25 mil pés de maconha em Tailândia, no nordeste do Pará

Equipes foram recebidas a tiros por dupla que conseguiu fugir. A plantação foi incinerada.(Foto: Divulgação PM)

Policiais militares foram recebidos a tiros durante uma operação policial que flagrou e destruiu quase 25 mil pés de maconha no município de Tailândia, no nordeste paraense. Militares que atuam na 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) localizaram o terreno neste domingo (14), após uma denúncia indicar aos policiais que uma grande plantação da erva entorpecente estaria localizada na zona rural do município.

Após receberem a informação, equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) e da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) seguiram até a vicinal “Pão Torrado” para apurar a denúncia. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo por dois homens que fugiram para dentro de uma área de mata fechada, segundo detalhou a PM.

As equipes realizaram buscas no local e encontraram nas proximidades uma armadilha, utilizada com espingarda engatilhada. A estrutura foi desmontada pelos militares. Os suspeitos, entretanto, não foram encontrados.

Além da plantação com aproximadamente 25 mil pés de maconha, também foram encontrados pelos policiais uma garrafa de dois litros com sementes da erva. Parte da droga foi incinerada no local, por conta do enorme volume da planta, e mil pés de maconha foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia para as providências cabíveis.

