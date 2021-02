Homem mata sobrinha adolescente a tiros durante festa de aniversário

O acusado foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Ele não revelou quais seriam os motivos para o ataque(O Liberal / Arquivo)

O acusado de efetuar os tiros, Mauro de Nascimento, chegou na festa e já foi atirando contra os familiares, segundo relatam as testemunhas. Além da jovem, que morreu na hora, outros dois rapazes foram atingidos. Um deles ficou ferido gravemente.

Uma adolescente de 15 anos foi morta a tiros pelo próprio tio enquanto comemorava o aniversário de um familiar no último domingo (14). O assassinato ocorreu em uma casa na comunidade rural Serra do Sol, no município Presidente Figueiredo, no Amazonas.

Mauro foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Ele não revelou quais seriam os motivos para o ataque e preferiu permanecer em silêncio.

