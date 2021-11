Policiais militares da Rocam prenderam homem por tráfico de drogas, em Itaituba

Com ele, os militares encontraram entorpecentes e balança para pesar a droga (Foto:Divulgação/PM)

Militares da Rocam prenderam um suspeito e apreenderam drogas com ele.

Militares que integram a unidade Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) prenderam um suspeito por tráfico de drogas, após terem encontrado uma expressiva porção de entorpecentes na residência onde ele mora, no município de Itaituba, no sudoeste do Estado. Ainda segundo a PM, os agentes chegaram ao imóvel, na noite de quinta-feira (18), depois de receberem diversas denúncias anônimas informando que, no local, havia uma intensa movimentação e supostamente consumo de drogas.

No endereço, os policiais militares abordaram o proprietário da residência, que autorizou a revista domiciliar. No local, foram encontrados sete gramas de crack, 88 gramas de maconha e uma balança de precisão usada na pesagem da droga. O material foi apreendido e apresentado, junto com o suspeito, na 19ª Seccional de Polícia Civil onde foram tomadas as providências cabíveis.

Por:O Liberal

20.11.21 14h26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...