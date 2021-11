Moradores de 10 cidades do Pará estão sem luz desde as 16 horas deste sábado

Equipes da Equatorial Pará estão mobilizadas para normalizar o fornecimento de energia nesses municípios

Moradores de Cametá, Tucuruí, Breves, Portel, Baião, Mocajuba, Curralinho, Bagre, Limoeiro do Ajuru e Melgaço estão sem energia desde as 16 horas do último sábado (20). A Equatorial Pará informa que equipes de manutenção já foram mobilizadas para normalizar, no menor tempo possível, o fornecimento de energia nesses municípios. O problema ocorreu por volta das 16 horas e foi motivado por um imprevisto técnico na linha de transmissão que atende essas localidades.

Os técnicos da empresa estão percorrendo toda a extensão da linha para localizar o ponto exato do desligamento e tomar as providências necessárias para recompor o serviço. A Equatorial Pará informa ainda, que “lamenta os transtornos”.(as informações são do O Liberal)

20.11.21 20h00

