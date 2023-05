Policial aposentado tenta pagar prostituta com pedaço de queijo

Um homem de 58 anos, identificado como policial militar aposentado, tentou pagar um programa sexual com um pedaço de queijo. O caso aconteceu nessa segunda-feira (16), no Centro de Belo Horizonte – (Foto: Pixabay / Reprodução).

O homem chegou a ser detido, mas acabou sendo liberado.

De acordo com o boletim de ocorrência, na tarde dessa segunda, o homem procurou um hotel onde funciona uma casa de prostituição no centro da cidade. Já no quarto, ele foi informado sobre o preço do programa.

Depois do ato, o homem teria vestido sua farda e jogado em cima da cama uma peça de queijo e um aparelho celular da marca Nokia, afirmando que aquele seria o pagamento. A mulher contestou, dizendo que o preço era de R$ 200, e que aquilo não havia sido combinado.

À polícia, a jovem de 23 anos disse que após a contestação ao suposto pagamento, o homem teria tentado trancá-la dentro do quarto. Nesse momento, ela começou a gritar pelos seguranças, que tentaram segurá-lo.

O policial aposentado foi contido no cruzamento entre as ruas Carijós e Curitiba. Uma viatura foi acionada até o local, mas a gerência do estabelecimento não quis registrar a ocorrência e teria aceitado o “pagamento”.

EP Estado do Pará News com informações do Estado de Moinas

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/05/2023/17:11:48

