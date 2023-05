Adepará lança edital para processo seletivo com vagas para ensino superior, médio e fundamental

As inscrições iniciam na próxima sexta-feira (19) e seguirão até o dia 24. Serão disponibilizadas 94 vagas de funções temporárias.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) lançou nesta quarta-feira (17) o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), publicado o Diário Oficial do Estado (DOE). Serão disponibilizadas 94 vagas de funções temporárias para diversos cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições iniciam na próxima sexta-feira (19), seguirão até o dia 24, e deverão ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, pelo site Sipros.

Todas as entrevistas serão realizadas em forma de videochamada. Os aprovados já iniciarão em julho as atividades.

Vagas e remuneração – Para o nível superior serão 15 vagas para engenheiro agrônomo, 25 para médico veterinário, 2 para contador, 2 para assistente social e 1 para psicólogo. As remunerações variam de R$ 1.724,64 a R$ 2.140,45 mais gratificações.

Para o nível médio, o cargo de agente fiscal agropecuária oferta 20 vagas e 4 para assistente administrativo. A remuneração será de 1.646,30 mais gratificações.

Já para o nível fundamental são ofertadas 20 vagas de auxiliar de campo, com remuneração de 1.484,91 mais gratificações.

As vagas serão distribuídas entre a sede em Belém, e para os escritórios da Agência de Defesa localizados nos municípios de Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Alenquer, Almeirim, Anapu, Aurora do Pará, Bom Jesus do Tocantins, Breves, Capitão Poço, Castanhal, Chaves, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Gurupá, Irituia, Itaituba, Jacareacanga, Jacundá, Juruti, Marabá, Medicilândia, Moju, Monte Alegre, Novo Progresso, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourém, Pacajá, Paragominas, Piçarra, Placas, Ponta de Pedra, Prainha, Rio Maria, Rurópolis, Santa Cruz do Arari, Santa Maria das Barreiras, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tailândia, Tomé-Açu, Tucumã, Uruará e Viseu.

