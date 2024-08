(Foto: Reprodução)- Um policial militar foi afastado após ser filmado agredindo uma mulher com tapas, chutes e puxões de cabelo em Itambaracá (PR) – cidade localizada a cerca de 420 quilômetros de Curitiba (PR), na divisa com o estado de São Paulo – durante a madrugada do sábado, 24, em um atendimento de “Perturbação do Sossego Alheio”.

Na gravação, é possível notar o agente em uma discussão com um grupo de pessoas por conta de som alto em um bar. “Fecha essa bost* aí logo. Vai ficar dando trabalho três horas da manhã, rapaz. Você acha que nós não temos mais o que fazer?”, exclamou o policial nas imagens.

Posteriormente, o sujeito que está captando as imagens alega que o local já foi fechado e pede para que o homem mantenha a calma. “Alguém está falando com você?”, pergunta o policial antes de estapear e chutar uma mulher, além de puxá-la pelas pernas e pelos cabelos.

Em contato com o site IstoÉ, a Polícia Militar do Paraná constatou que instaurou um inquérito para avaliar a conduta do agente e apurar o ocorrido. A corporação confirmou que os membros das forças de segurança foram acionados para atender uma ocorrência de som alto.

Veja vídeo:

Policial é flagrado agredindo mulher após discussão sobre som alto, no Paraná; veja vídeo Leia https://t.co/NBSxpfx2Uu pic.twitter.com/9eD9L5cvxs — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 28, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2024/21:32:37

