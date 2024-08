Ladrão invade casa e agride idosos em Altamira | PA; vídeo

Foto: Reprodução | Vítima, de 65 anos, entrou em luta corporal com o criminoso, em seguida foi ferido por um facão.

Uma residência do bairro Mutirão, em Altamira, sudoeste do Pará, foi invadida por um ladrão muito conhecido pelas práticas criminosas. Mábio

Santos da Luz é o suspeito de roubar uma casa e ainda agredir dois idosos que estavam no local.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a bagunça deixada pelo criminoso na casa. As vítimas foram ameaçadas e agredidas, ele invadiu o local por volta das 03h30min da manhã da última segunda-feira (26) a procura de uma pasta com dinheiro.

“O ladrão entrou pela porta da cozinha (…) o meu amigo estava deitado no quarto e eu aqui na sala, e ele entrou devagar, abriu a porta do quarto e começou a vasculhar tudo, quando eu vi que começou a mexer tudo. Ele foi e botou a faca em cima de mim, me trouxe aqui na marra para minha cama, para ficar sentado sem fazer nada, e aí ele pegou as minhas coisas, e disse para mim assim… ”’Tem outro ai contigo, não tem?’ Aí eu falei que tinha, aí ele disse ‘já matei ele’, falando desse jeito para mim, para me intimidar. Eu falei pronto, ja matou o meu parceiro, e disse que eu ia morrer também. ‘Se você não der conta da pasta com o dinheiro, que eu to sabendo que você tem uma pasta com

dinheiro, ele disse ‘se eu não achar essa

pasta vai ser pior para você.”, relata uma das vitimas.

O criminoso teria roubado semijoias da residência.

A outra vítima, de 65 anos, se assustou quando viu o criminoso dentro da casa, o assaltante entrou em luta corporal com ele, em seguida foi ferido por um facão que estava no local.

Após o acontecido, as vítimas foram até a Delegacia de Polícia Civil de Altamira, para registrar um boletim de ocorrência e fazer o reconhecimento do rosto do suspeito. Mábio

Santos da Luz tem uma extensa fixa criminal, tendo mais de 10 processos tramitando na justiça estadual.

Em 2017, Mábio foi preso por estuprar uma mulher idosa, que na época tinha 70 anos.

veja vídeo:

Ladrão invade casa e agride idosos em Altamira | PA Leia https://t.co/Rw7P9BQrHn pic.twitter.com/OEH0xtZpzA — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 28, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2024/22:20:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...