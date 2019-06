Policial militar diz que matou o marido a tiros no Pará em legítima defesa

PM Alanna Barros diz que atirou no marido em legítima defesa. — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

A policial militar Alanna Patrícia da Cruz Barros, 29, investigada pela morte do marido Thiago Valdiney Bezerra Dias, 30, disse, em depoimento, que agiu em legítima defesa, ao reagir a agressões. Ela vai responder em liberdade.

Leia:Policial militar é suspeita assassinar marido no Pará

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (16), por volta das 4h30, na Rua José Araújo, no Distrito Industrial, em Ananindeua, na Grande Belém.

Thiago Dias chegou a ser socorrido por parentes e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, a policial Alanna, lotada no 2º Batalhão da PM, se apresentou espontaneamente à Polícia e foi encaminhada à Divisão de Crimes Funcionais (Decrif) da Polícia Civil, que investiga o caso.

A arma usada no crime foi apreendida e deve passar por análises da perícia.

Por G1 PA — Belém

