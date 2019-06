MPPA investiga excesso de funcionários temporários na prefeitura de Pacajá,sudeste do Pará

Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o portal da transparência do município, existem 1680 funcionários vinculados à prefeitura. Dessas lotações, 343 são de contratos temporários. De acordo com a promotoria que investiga o caso, essa situação pode caracterizar o crime de improbidade administrativa.

O Ministério Público do Pará (MPPA) instaurou na última segunda-feira (10) um inquérito para apurar o elevado número de servidores temporários na prefeitura de Pacajá, sudeste do estado. De acordo com um levantamento preliminar realizado pelo MP, cerca de 20% dos funcionários da prefeitura são temporários e foram admitidos sem concurso público.

