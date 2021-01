Polícias Civil e Militar são recebidas a tiros em Novo Progresso por suspeitos de assalto no posto de Santa Julia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Assaltantes roubaram o caixa do posto e levaram uma camioneta Hilux de cor Prata placa KBT 8A50 , do cliente do posto o pecuarista Orli Cardoso (Zinho ) morador da Linha Gaúcha.

Entenda o Caso- No ultimo final de semana o posto Santa Julia distante 35 km da cidade de Novo Progresso foi alvo de assalto. (Foto: Divulgação via WhatsApp)

