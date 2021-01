Ponte de madeira no Rio Jamanxim em Novo Progresso está em fase final de restauração

(Foto: Jornal Folha do Progresso) – A obra compreende o reforço nas vigas e a troca de todo o assoalho da ponte, além da instalação de mais vigas novas para evitar uma nova quebra na estrutura.

A ponte de madeira com mais de 100 metros de comprimento, localizada na Vicinal Jamanxim, que faz a ligação entre a cidade e a Flona Jamanxim em Novo Progresso, teve parte da estrutura destruída, após muitos anos que foi construída, boa parte da madeira se deteriorou, a interdição aconteceu depois que um caminhão passou pela passagem fora do trilho. A madeira do elevado não suportou o peso e se rompeu, pilares cederam e aponte ficou intransitável, uma balsa foi colocada no local para suprir o trafego.

A ponte que vem a mais de seis meses em obras de reforma, neste domingo (27) teve a parte de soalho (planchas) concluso e foi liberada para trefego de veículos.

A obra, que é realizada por administração indireta de moradores e da Associação dos Produtores Rurais da Gleba Imbaúba e Gorotire, ou seja, pelos próprios moradores e com recursos deles, compreende o reforço nas vigas e a troca de todo o assoalho da ponte, além da instalação de mais vigas novas para evitar uma nova quebra na estrutura. Somente após a conclusão dos trabalhos o trânsito no local deverá ser liberado. A empresa não informou o valor total da obra.

Trânsito

De acordo com a pessoa que trabalha no local e pediu para não ser identificada, a obra em duas esta semanas deverá estar totalmente finalizada. “Estamos todos empenhados nesta obra com o objetivo de liberar o trânsito aqui na ponte do jamanxim. Sabemos que uma interdição causa transtornos porque a população precisa procurar caminhos alternativos, mas é questão de segurança para todos”, disse.

Após a conclusão da obra, aproximadamente mil moradores da região serão beneficiados, com uma ponte com estrutura e assoalho totalmente restaurados.

