Ponte caída há quase um ano dificulta vida de moradores do Assentamento Santa Julia em Novo Progresso

O morador que prefere não ser identificado denuncia as péssimas condições da Vicinal Santa Julia em Novo Progresso. (Foto:Via WhatsApp) –

Segundo ele, os moradores não conseguem se locomover, pois uma ponte que dá acesso ao local caiu ainda em 2021 e nunca foi recuperada.

Ainda conforme relatos de morador, em reunião realizada na prefeitura ha pelo menos 15 dias atrás, entre o prefeito e representantes da comunidade, receberam a proposta de uma parceira onde os moradores providenciaram a madeira, a prefeitura construiria a ponte. A proposta não foi aceita pelos moradores. “A prefeitura iria ajudar com combustível para serrar a madeira, o restante a comunidade teria que arcar com as despesas, a proposta não foi aceita”, relatou.

Os moradores enviaram fotos e vídeos para o Jornal Folha do Progresso, e relatam que nesta semana um morador e esposa caíram na ponte, por pouco não morreram,disse.

Assista ao video

“A própria população fez um desvio, mas por causas das chuvas muito alta, grossa, o aterro foi embora. (…) A ponte está caída até hoje e eles não estão olhando para nós”. A obra da ponte é do poder publico, não vamos investir nosso suor aí, já pagamos impostos, a prefeitura que construa a ponte, argumentou.

“Nós estamos abandonados, tem muito morador para dentro, mas que nem o povo fala: estamos jogados para as cobras. Alunos que residem na vicinal tem que percorrer quasse 100 km para chegar na escola, eles chegam até a ponte e passam pela mata para poder pegar o transporte escolar, arriscando ser picado por cobra e outros animais, ninguém ver isto, afirma o morador.

Um desvio foi criado pelos moradores para quem precisa sair do travessão para ir até à cidade, principalmente para os alunos e produtores rurais que precisam vender os seus produtos.

Outro Lado

A prefeitura Municipal de Novo Progresso, através do secretário de governo Denis Macedo, respondeu à reportagem do Jornal Folha do Progresso, e confirmou que houve uma reunião com todos os representantes das comunidades de Santa Julia e Nova Fronteira, no gabinete do prefeito, na oportunidade o prefeito explicou a que a vicinal vem recebendo a manutenção com recurso da prefeitura e parcerias, no entanto, a responsabilidade seria do INCRA, que abandonou os assentados, e “propôs” uma nova parceria para os moradores serrarem a madeira de contrapartida a prefeitura através da secretaria de obras recuperaria a ponte”. Denis disse que os moradores concordaram com a proposta e entregariam a madeira para construir a ponte de 35 metros de comprimento. A ponte estava trafegável, até esta semana, agora cortaram com motosserra e atearam fogo, neste caso agora tem que esperar ser licitada para poder contratar uma empresa e locar recurso para construir a ponte nova. A prefeitura estava no aguardo da madeira, explicou!

“Alunos estão desviando por dentro da mata para desviar a ponte”.

(Assista ao video)

Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...