Xiaomi 12: descubra por que esse celular está se tornando o queridinho dos brasileiros

(Foto: Unsplash) – O uso de celulares pelos brasileiros aumenta a cada dia, ao mesmo tempo em que a visualização de canais de TV vai diminuindo. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para cada televisão são vendidos três celulares, o que significa que hoje existem mais celulares do que habitantes no Brasil — são cerca de 242 milhões de smartphones e 214 milhões de habitantes.

Além disso, o estudo realizado pela empresa App Annie mostra que em 2021 os brasileiros passaram, em média, 5,4 horas por dia no celular, liderando o placar com a Indonésia. O aplicativo mais utilizado foi o WhatsApp, com o TikTok posicionado em segundo lugar. Vale destacar que este estudo considerou apenas celulares Android, o que mostra o interesse dos usuários brasileiros pela compra de aparelhos mais recentes.

Um dos smartphones mais recentes do mercado é o Xiaomi 12, lançado no Brasil no dia 10 de maio, o qual tem como grande destaque a sua tripla câmera e a sua funcionalidade “ProFocus”, com capacidade de aprimorar o foco das imagens.

Características do Xiaomi 12

Processador

Uma das principais características do novo Xiaomi 12 é o seu processador, considerado um dos mais rápidos da atualidade. O Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm, é um processador criado com a promessa de ter 20% mais rapidez, ao mesmo tempo em que consegue reduzir em 30% o consumo energético.

Com melhorias na sua placa gráfica, possui um aumento de performance de cerca de 30%, sendo ideal para quem utiliza o celular para jogos mais pesados e aplicativos relacionados com o trabalho.

O aprimoramento da performance das placas gráficas também pode beneficiar os utilizadores de plataformas de trading – que trouxeram o mundo dos investimentos para o universo online –, já que essas ferramentas apresentam diversos gráficos avançados e análise técnica, além de integrar uma grande variedade de instrumentos nos seus aplicativos para celular.

Conexão 5G

O Xiaomi 12 já tem integração com a internet 5G, que apresenta algumas vantagens em comparação com o sistema 4G. Enquanto o 4G permite um alcance de 1 Gbps por segundo, o 5G já tem capacidade para alcançar até 20 Gbps. Os celulares com conexão 5G têm uma duração mais prolongada da bateria e maior cobertura, ou seja, em grandes aglomerações de pessoas não vão existir as falhas e os problemas de conexão à internet, como é habitual.

Design

O novo celular tem uma tela de 6,28 polegadas, resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e um painel OLED, que permite maior nitidez no que diz respeito à cor preta e maior contraste entre as diferentes cores.

A tela com 120 Hz garante melhor experiência na visualização de vídeos e filmes graças à sua maior fluidez. Assim como os demais produtos da marca, há um ótimo aproveitamento do display, devido às bordas mínimas da tela. Contudo, apesar da proteção de vidro do dispositivo contra riscos e arranhões, o Xiaomi 12 não é à prova de água e poeira, sendo um dos seus pontos fracos.

Câmeras

O conjunto de três câmeras traseiras permite tirar fotografias de alta resolução e com claridade, mesmo em ambientes escuros. Além disso, é possível gravar vídeos em 8K. O seu conjunto de câmeras apresenta as seguintes características:

• Principal de 50 MP (f/1.88)

• Wide de 13 MP (f/2.4)

• Macro de 5 MP (f/2.4)

• Câmera frontal de 32 MP (f/2.45)

Com armazenamento de 256 Gbs e memória RAM de 8 Gbs, o smartphone Xiaomi 12 entrou no mercado com um valor inicial de R$ 9.499 e recebeu sobretudo críticas positivas.

Considerado topo de linha com um pequeno formato é, com certeza, uma ótima opção, visto ter bateria com vida útil prolongada, ideal para quem passa muitas horas no celular. Além disso, se deseja ter um dispositivo com boa câmera, veloz e com integração de rede 5G, o Xiaomi 12 pode ser a ferramenta que você procurava.

