Por que a Copa América será realizada nos Estados Unidos?

(Imagem Pexels.com) – A Copa América 2024 não será disputada na América do Sul depois da surpreendente decisão da CONMEBOL de entregar os direitos de sede aos Estados Unidos da América.

Embora o torneio já tenha sido disputado fora do continente uma vez, em 2016 e também nos EUA, a edição de 2024 estava originalmente prevista para ser realizada no Equador.

Mas depois que o país retirou sua candidatura original para sediar a copa, a porta foi aberta para os Estados Unidos organizarem o evento pela segunda vez.

A decisão de levar a Copa América de volta aos EUA foi confirmada em janeiro de 2023 como parte de um acordo de colaboração estratégica entre a CONMEBOL e a Concacaf.

O acordo também garantiu que a Concacaf pudesse colocar em campo seis de seus próprios países na Copa América 2024 como equipes convidadas, com os EUA, Canadá, Jamaica, Panamá, México e Costa Rica, todos se classificando.

Por sua vez, a CONMEBOL foi convidada a enfrentar quatro nações na Concacaf W Gold Cup 2024, onde o Brasil foi derrotado na final pelo USWNT.

No momento em que os EUA foram nomeados anfitriões da Copa América 2024, o presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, enfatizou que o acordo ajudaria o futebol de ambas as confederações a avançar.

Na última Copa América realizada nos EUA, os donos da casa conseguiram chegar às semifinais antes de serem derrotados por 4 a 0 pela Argentina.

Nenhuma seleção fora da América do Sul jamais venceu a Copa América, com o México chegando mais perto em 2001, quando chegou à final, mas perdeu por 1 a 0 para a Colômbia. Ou seja, adivinha-se uma copa muito disputada e nas principais casas de apostas isto é já notório com cada vez mais apostadores a fazerem os seus palpites da Copa América.

Onde será disputada a Copa América 2024?

A Copa América 2024 acontecerá em 14 cidades-sede nos EUA, incluindo:

Arlington

Atlanta

Austin

Charlotte

East Rutherford

Glendale

Houston

Inglewood

Cidade de Kansas, Kansas

Cidade de Kansas, MO

Las Vegas

Jardins de Miami

Orlando

Santa Clara

O torneio terá início no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, Geórgia, enquanto a final será disputada no Hard Rock Stadium em Miami, Flórida.

Quais times estão jogando na Copa América 2024?

10 equipes da CONMEBOL: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela

6 equipes da CONCACAF: EUA, México, Jamaica, Panamá, Canadá, Costa Rica

Grupos da Copa América 2024

O sorteio da fase de grupos ocorreu em 7 de dezembro de 2023 às 19h30, horário do leste dos EUA no James L. Knight Center em Miami, Flórida. As equipes foram classificadas usando seu ranking FIFA e os grupos confirmados estão abaixo:

Grupo A: Argentina, Peru, Chile, Canadá

Grupo B: México, Equador, Venezuela, Jamaica

Grupo C: EUA, Uruguai, Panamá, Bolívia

Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai, Costa Rica

Calendário da Copa América de 2024

Grupo A

20 de junho: Argentina x Canadá – Atlanta – 20h

21 de junho: Peru x Chile – Dallas – 20h

25 de junho: Chile x Argentina – Nova York/Nova Jersey – 21h

25 de junho: Peru x Canadá – Kansas City – 18h

29 de junho: Argentina x Peru – Miami – 20h

29 de junho: Canadá x Chile – Orlando – 20h

Grupo B

22 de junho: México x Jamaica – Houston – 21h

22 de junho: Equador x Venezuela – Santa Clara – 18h

26 de junho: Venezuela x México – Los Angeles – 21h

26 de junho: Equador x Jamaica – Las Vegas – 18h

30 de junho: México x Equador – Phoenix – 20h

30 de junho: Jamaica x Venezuela – Austin – 20h

Grupo C

23 de junho: EUA x Bolívia – Dallas – 18h

23 de junho: Uruguai x Panamá – Miami – 21h

27 de junho: Panamá x EUA – Atlanta – 18h

27 de junho: Uruguai x Bolívia – Nova York/Nova Jersey – 21h

1º de julho: EUA x Uruguai – Kansas City – 21h

1º de julho: Bolívia x Panamá – Orlando – 21h

Grupo D

24 de junho: Brasil x Costa Rica – Los Angeles – 21h

24 de junho: Colômbia x Paraguai – Houston – 18h

28 de junho: Paraguai x Brasil – Las Vegas – 21h

28 de junho: Colômbia x Costa Rica – Phoenix – 18h

2 de julho: Brasil x Colômbia – Santa Clara – 21h

2 de julho: Costa Rica x Paraguai – Austin – 21h

Quartas de final

4 de julho: Vencedor Grupo A x Vice – campeão Grupo B – NRG Stadium, Houston –

21h – Vencedor C x vice-campeão Grupo D – Allegiant Stadium, Las Vegas – 21h

6 de julho: Vencedor Grupo D x vice-campeão Grupo C – State Farm Stadium, Phoenix – 18h

Semifinais

9 de julho – MetLife Stadium, Nova York/Nova Jersey – 20h

Terceiro lugar

13 de julho – Bank of America Stadium, Charlotte – 20h

Final

14 de julho – Hard Rock Stadium, Miami – 20h

Como assistir à Copa América ao vivo no Brasil

Datas: 20 de junho a 14 de julho de 2024

A TV Globo irá fazer a transmissão dos três jogos da seleção brasileira na fase de grupos, de duas partidas das quartas de final, das duas semifinais e da decisão da competição. O canal Sportv vai exibir os 32 jogos de toda edição desse torneio.

Na Globoplay, os torcedores podem assistir todas as transmissões da TV Globo e do Sportv de onde estiverem.

O portal ge vai fazer uma grande cobertura, com os jogos que a TV Globo vai transmitir, com guias do torneio, com vídeos inéditos, com notícias de última hora, com conteúdos diversos sobre a copa e estatísticas, além de entradas ao vivo depois dos jogos do Brasil e das partidas decisivas.

