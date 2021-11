Homem mata esposa grávida e enteada bebê com golpes de faca

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Wanderson Mota Protácio é suspeito de matar a esposa grávida de quatro meses e a enteada de apenas 1 ano de idade. Além disso, também é investigado pela morte de um fazendeiro a tiros e por tentativa de estupro a mulher dele. As informações são do portal Metrópoles.

