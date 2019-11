Corinthians e Inter fazem jogo equilibrado e ficam no empate em Itaquera

Neste domingo, o Corinthians recebeu o Internacional, em Itaquera, mas não conseguiu tirar o 0 a 0 do placar.O Timão fez um primeiro tempo fraco, mas equilibrou e foi melhor na segunda etapa. A partida foi válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O empate não agrada nenhum dos lados, já que os dois times continuam fora do G6. Ambos aparecem com 50 pontos, mas o Colorado aparece na frente, em sétimo lugar, já que tem duas vitórias a mais. O Alvinegro é o oitavo colocado.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita o Botafogo no Nilton Santos. Já o Inter volta para o Beira-Rio, onde recebe o Fortaleza, também no domingo, mas às 19h.

A etapa inicial começou muito estudada em Itaquera. O Corinthians tinha a bola, mas não conseguia ameaçar o gol adversário. Do outro lado, o Colorado também mostrava dificuldade de imprimir um contra-ataque perigoso.

A primeira finalização aconteceu apenas aos 17 minutos. Com espaço nas costas dos laterais corintianos, Pottker avançou pela direita e emendou a bomba de fora da área. Cássio fez boa defesa para salvar o Timão, e a zaga afastou o rebote.

A partir de então, o Inter passou a dominar a partida e só não abriu o placar porque pecava nas finalizações. Com isso, o Corinthians só conseguiu ameaçar o Colorado aos 33 minutos, com Sornoza de fora da área. O chute fraco, entretanto, facilitou a defesa de Marcelo Lomba.

No segundo tempo, o Timão equilibrou o jogo e teve a primeira grande oportunidade. Aos oito minutos, Júnior Urso recebeu na intermediária e bateu colocado, mas a bola passou raspando a trave do Inter. Já aos 24, foi a vez de Boselli ter a chance de marcar, mas o chute cruzado foi para fora.

Já com o controle da partida, o Corinthians até chegou a balançar a rede, mas o gol foi invalidado por impedimento. Gustavo recebeu em profundidade, driblou Marcelo Lomba e tocou para o gol vazio. O assistente, entretanto, já levantava a bandeira.

O Inter não criou mais chances, e o Corinthians até tentou uma pressão no final da partida, mas sem conseguir incomodar o goleiro Marcelo Lomba. Com isso Marcelo de Lima Henrique apitou o fim do jogo e decretou o 0 a 0 no placar.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

17/11/2019 19:15

