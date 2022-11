Prazo de inscrição para vestibular da UEPA encerra nesta quinta-feira (24); saiba como participar

(Foto:Agência Pará) – Mais de 3.500 vagas são oferecidas no Prosel 2023 para os cursos de graduação nos campi da capital e do interior.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) encerra nesta quinta-feira (24) o prazo de inscrições para o Processo Seletivo 2023, após prorrogação. O valor da taxa é R$ 60, e poderá ser paga até sexta-feira (25). As inscrições devem ser realizadas pelo site do Prosel, e a divulgação da confirmação de inscrição ocorrerá no dia 2 de dezembro.

As vagas ofertadas são destinadas aos candidatos que já finalizaram o ensino médio ou estão concluindo a última série do ensino médio ou equivalente, referente ao período letivo de 2022, e que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, realizado nos dias 13 e 20 de novembro.

Até o momento, 55.025 pessoas já se inscreveram no Prosel 2023. Destas, 30.259 optaram por concorrer às vagas destinadas às Cotas Socioeconômicas (CSE); 6.476 se candidataram nas Cotas Étnico-Raciais (CER) para negros, e 170 nas CER para indígenas. Desse total, 18.120 se inscreveram para as vagas destinadas a não cotistas.

A gestora em exercício da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Uepa, professora Glória Rocha, informa quais candidatos têm direito à isenção da taxa de inscrição: “Estudantes de escolas públicas, bem como os alunos que se inscreveram nas cotas étnico-raciais – que também deverão ser oriundos de escolas públicas -, estarão automaticamente isentos do valor de inscrição”.

Avanço

De acordo com Glória Rocha, a Uepa oferta, no Prosel 2023, mais de 3.500 vagas para os cursos de graduação nos campi localizados na capital e no interior. “Estaremos muito felizes em receber os alunos que serão classificados nos cursos que a Universidade oferece. Lembro que a novidade deste ano é a oferta de cotas para negros, dentro da categoria pretos e pardos, e indígenas”, ressalta a professora.

Serão destinados 20% das vagas para os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem negros ou indígenas, e que cursaram ou estão concluindo integralmente o ensino médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), em instituições públicas de ensino.

A Uepa aprovou a adoção de cotas étnico-raciais para o ingresso nos cursos de graduação em dezembro de 2021, por meio da Resolução nº 3.766, do Conselho Universitário (Consun). Desde 2016, a Universidade já aplicava cotas sociais no Processo Seletivo. A instituição tem como missão produzir, difundir conhecimentos e formar profissionais éticos, com responsabilidade social, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.(Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 23/11/2022/17:34:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...