Prazo para solicitar isenção do Enem 2025 termina nesta sexta (25)

Apenas até esta sexta-feira, 25 de abril, os estudantes interessados em prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 de forma gratuita poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. O prazo se encerra às 23h59 (horário de Brasília), e o procedimento deve ser feito exclusivamente no site oficial do Inep.

Candidatos matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública, ex-alunos da rede pública ou bolsistas integrais com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa, além de inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), têm direito à gratuidade. Aqueles que não compareceram às provas do Enem 2024, mesmo tendo obtido a isenção, devem justificar a ausência para tentar novamente o benefício.

Detalhes como a documentação exigida, critérios de renda e a necessidade de preenchimento de um questionário socioeconômico estão descritos na Página do Participante do Inep, onde o pedido deve ser realizado. O resultado preliminar será divulgado em 12 de maio; recursos poderão ser apresentados até o dia 16, com resultado final previsto para 22 de maio.

Embora o edital e as datas oficiais da edição 2025 ainda não tenham sido divulgados, as provas do Enem geralmente ocorrem em novembro, em dois domingos consecutivos. O exame é usado como critério de seleção para universidades públicas e privadas, por meio de programas como o Sisu, Prouni e Fies.

