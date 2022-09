Prédio de cinco andares desaba em Belo Horizonte

Prédio desabou sobre casa, que ficou parcialmente destruída — Foto: TV Globo

O edifício, que estava ocupado, caiu sobre uma residência vizinha. De acordo com os Bombeiros, uma idosa morreu.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um desabamento de prédio na madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Planalto, em Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG), ainda não se sabe o que provocou o colapso da estrutura.

O g1 Minas tenta contato com a Empreiteira Brasil Construções, responsável pela construção.

O edifício além da garagem, tinha quatro andares com apartamentos e estava em fase final de acabamento.

Duas famílias já moravam nele, uma delas não estava no local no momento do acidente.

As vítimas são da mesma família e moravam na cobertura.

Uma casa vizinha foi atingida, os moradores estão viajando e não havia ninguém no interior dela.

As vítimas

No local, moravam quatro pessoas da mesma família. Um casal de idosos e duas filhas maiores de idade.

De acordo com os bombeiros, o pai e as filhas foram resgatados com vida. Já a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem e uma das filhas foram socorridos para o Hospital Odilon Behrens. A segunda filha foi levada ao Pronto-Socorro João XXIII. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas porque as unidades não informam.

A Defesa Civil está no local e atua para entender os motivos do desabamento e avaliar a condição das estruturas vizinhas. (Com informações Renato Paim, g1 Minas — Belo Horizonte).

