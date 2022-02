Três mortos em operação na Vila Cruzeiro (RJ) eram foragidos da Justiça do Pará

Policial patrulha a Vila Cruzeiro ao lado de um Caveirão (Foto:Reprodução TV Globo)

Ao todo, oito pessoas morreram durante ação policial na sexta-feira (11), na comunidade do Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, todos eram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho

Três foragidos da Justiça do Pará estão entre oito indivíduos mortos na última sexta-feira (11), durante operação conjunta do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro e Polícia Rodoviária Federal (PRF), para cumprir mandados de prisão, na favela Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. (As informações são do O Liberal)

A informação foi divulgada no início da noite do sábado (12), pelo portal G1 do Rio de Janeiro, que apurou com a PM a seguinte lista dos criminosos foragidos da Justiça do Pará: Diego Calado da Silva, de 32 anos, o G Calado; Rafael Santana da Conceição, de 31 anos, o M5; e Luiz Carlos Santos Miranda, de 42 anos, o Poney.

O portal de notícias do Rio de Janeiro também apurou que todos integravam a facção criminosa Comando Vermelho, em Belém do Pará, de acordo com a corporação. Os outros mortos na operação também integravam o Comando Vermelho, segundo a apuração do G1.

Polícia Civil identifica os criminosos

A Polícia Civil (PC) do Pará informou, na tarde deste domingo (13), “que não participou da operação policial ocorrida na Vila Cruzeiro, no Estado do Rio de Janeiro”. Entretanto, a PC disse que “o Núcleo de Inteligência monitora o caso e identificou que as três pessoas estariam envolvidas em crimes cometidos em território paraense”.

O Grupo Liberal também entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para apurar mais detalhes sobre a investigação e aguarda o retorno para atualizar este texto.

A ação da PM do Rio teve objetivo de conter a ação de criminosos oriundos do Jacarezinho

Em nota enviada à reportagem na tarde deste domingo (13), a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que, na sexta-feira (11/02), equipes de unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE) atuaram na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o objetivo de conter a ação de criminosos oriundos do Jacarezinho escondidos na localidade, e que planejavam ataques às forças de segurança que ocupam a comunidade do Jacarezinho.

A PM do Rio pontuou que oito indivíduos ficaram feridos e não resistiram. “A Delegacia de Homicídios foi acionada. Foram apreendidos, até o momento, sete fuzis; 4 pistolas; 14 artefatos explosivos; munições e carregadores de pistola e de fuzil; além de carros e motocicletas”, detalhou a nota da PM do Rio de Janeiro.

Dentro do balanço, a PM também disse que uma carga de 4.500 maços de cigarros foi recuperada. Farto material entorpecente foi arrecadado, incluindo mais de 5.800 papelotes e trouxinhas de maconha e 123 tabletes de 1kg cada de maconha; 28 mil pinos de cocaína; 81,9 kg de cocaína em tabletes; 625 papelotes de crack; 815 potes de crack; 1.136 frascos de loló; 41 frascos de lança-perfume.

“Um homem foi detido. O material apreendido foi conduzido para a 22ª DP e Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). O policiamento segue intensificado na região”, concluiu a PM do Rio.

Arsenal de guerra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação na Vila Cruzeiro apreendeu um “um verdadeiro arsenal de guerra”. O principal objetivo da ação era o cumprimento de mandado de prisão do criminoso “Chico Bento” do Jacarezinho, conhecido por ser o líder do tráfico na comunidade, além de cumprir outros mandados de prisão contra traficantes que integram facções criminosas envolvidas em roubo de cargas. Uma aeronave do Grupamento Aero-móvel GAM deu apoio à operação.

Operação conjunta entre PRF e PM na comunidade da Vila Cruzeiro apreende arsenal de guerra (Foto:PRF)

“No início da ação as equipes se depararam com criminosos armados. Houve confronto e após a estabilização foram encontrados oito homens feridos. O local foi preservado e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para perícia”, explicou a PRF.

Jornal Folha do Progresso em 00/00/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...