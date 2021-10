Prefeito comemora chegada de mais uma patrol 0 km – Vídeo

Em vídeo nas redes sociais o Prefeito ressaltou a importância desta conquista para o Município e divulgou que outras maquinas estão a caminho para Novo Progresso. (Foto:Divulgação Prefeitura)

Chegou, nesta terça-feira 26 de outubro de 2021, mais uma patrola nova para fazer parte do Parque de Máquinas do município. A máquina, fruto de articulação de emenda parlamentar como o governo do estado do para, disse o prefeito.

Segundo o Prefeito Gelson Dill (MDB), a patrola irá contribuir sobremaneira com o trabalho de recuperação de vias do município. “Nos próximos dias mais maquinas estão chegando no município, disse Dill.

Patrola recebida nesta quarta-feira irá atuar na recuperação de vias do município

Assista ao Vídeo

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

