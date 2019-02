Prefeito e vice de Benevides, no PA, têm mandato cassado pela Justiça Eleitoral; ainda cabe recurso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ação alega que eles ” teriam distribuído títulos falsos, na medida em que o fizeram sem a autorização do Poder Legislativo e sem que as áreas pertencessem, efetivamente, ao Município de Benevides, caracterizando, assim conduta vedada, (…) como também uso indevido e desvio/abuso do Poder Político”.

Na decisão, o juiz Homero Nero aplica ainda pagamento de multa no valor de R$ 60 mil, de acordo com Unidade Fiscal de Referência (UFIR).

O juiz Homero Lamarão Neto, da 78ª Zona Eleitoral, determinou, em 1ª instância, a cassação do prefeito de Benevides, região metropolitana de Belém, Ronie Rufino da Silva (MDB), e do vice Rubinaldo Begot da Silva (PR). O magistrado também decretou a inelegibilidade de ambos por oito anos, subsequentes à eleição de 2016. Ainda cabe recurso. Em nota, a prefeitura de Benevides disse que vai recorrer.

