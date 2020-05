Governo do Pará anuncia a chegada de mais 50 respiradores mandados pelo Ministério da Saúde — Foto: Agência Pará

Equipamentos estão chegando para somar 390 leitos de UTI; Helder anunciou ainda visita de Mandetta ao Pará.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que o estado receberá 50 respiradores do Ministério da Saúde. O anúncio foi feito na tarde deste domingo (17), pelas redes sociais. De acordo com ele, os equipamentos estão chegando para somar 390 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) na cobertura de atendimento para casos da Covid-19.

Na manhã deste domingo, o Pará registrou quase 14 mil casos e 1240 mortes pela Covid-19. O pedido dos respiradores foi formalizado no dia 28 de abril para o governo federal. “Nós estamos unindo esforços, buscando ampliar os leitos de UTI. Nesse momento estamos com 340 leitos com respiradores, com monitores paramétricos, com toda a estrutura salvando vidas. E com esta chegada, nós vamos ter 390 leitos de UTI em todo o estado”, disse.

Os equipamentos serão distribuídos entre as regiões do estado. “Já estamos com a logística pronta, uma parte vai ficar em Belém, na região metropolitana; outra parte já segue para o Baixo Tocantins, para o Marajó, para o nordeste, oeste, sul e sudeste do estado”, explicou.

Visita de Mandetta

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta — Foto: Adriano Machado/Reuters

Helder também disse que o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta chega em Belém na segunda-feira (18). Mandetta afirmou que o Pará poderá ser o epicentro da pandemia no Brasil nas próximas semanas, em entrevista na última sexta-feira (15).

“Eu e o Beltrame [Alberto, Secretário da Saúde do Pará] convidamos ele para vir para cá debater estratégias que possam fortalecer as ações do governo do estado na luta contra o coronavírus”, revelou.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...