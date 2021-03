Prefeito Gelson Dill (MDB) participou de vídeo conferencia sobre covid-19 com governador Helder Barbalho.

Governador Helder Barbalho convoca reunião via videoconferência com os 144 prefeitos do Estado, Gelson Dill de Novo Progresso divulgou nas redes sociais (Foto:Reprodução Facebook)

O governador do Pará, Helder Barbalho, se reuniu nesta terça-feira (2), via videoconferência, por volta das 10 horas, com os 144 prefeitos do Estado, discutiu com os gestores municipais as novas medidas de contenção da Covid-19 no Pará.

Entre as principais medidas que serão apresentadas estão a decretação de toque de recolher entre 23 horas e 5 da manhã; o fechamento de praias, bares e festas; além de que haverá mudança no bandeiramento das regiões do Estado: todas passarão para cor vermelha, de alerta máximo.

Vejam divulgação da prefeitura de Novo Progresso nas redes sociais

PREFEITO GELSON DILL PARTICIPOU DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA COM O GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO. O Governo Municipal de Novo Progresso, representado pelo Prefeito Gelson Dill, participou na manhã de Hoje ,de uma videoconferência com o Governador do Estado do Pará Helder Barbalho,sobre o Covid-19. Na ocasião, foi solicitado ao Governador Helder, suporte em cilindros para abastecimento de oxigênio, insumos e aberturas de mais vagas de leitos para pacientes do Município. O Governador também anunciou ao Prefeito,a volta dos programas Fundo Esperança e Renda Pará, destinados aos empreendedores. Os créditos têm como objetivo minimizar os impactos na economia paraense durante a nova fase da pandemia da Covid-19. Finalizando,o representante do Executivo de Novo Progresso reafirmou a parceria com o Governo do Estado nas recomendações emitidas no combate ao Coronavírus. ASCOM/NP

Medidas anunciadas pelo Governo

FUNDO ESPERANÇA E RENDA PARÁ ESTÃO DE VOLTA

O Governador do Pará deverá anunciar também aos prefeitos a volta do programas Fundo Esperança e Renda Pará, que injetaram na economia do Estado no ano passado R$ 200 milhões destinados aos empreendedores. Os créditos têm como objetivo minimizar os impactos na economia paraense durante a nova fase da pandemia da Covid-19.

O governador conversou com os prefeitos de Brasília, onde se encontra para uma reunião sobre a aquisição da vacina russa Sputnik-V. .

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...