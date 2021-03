Ladrão rouba respirador de ambulância no interior do Pará

Aparelho furtado de dentro de ambulância, dava apoio ao socorro de paciente com sintomas da Covid-19. | Foto:Reprodução

Aparelho dava apoio ao socorro de paciente com sintomas da Covid-19.

Um ladrão furtou um respirador portátil, usado para o transporte de pacientes com coronavírus, de dentro de uma ambulância. O caso ocorreu por volta das 21h da última segunda-feira (1), quando uma equipe buscava o paciente dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Santarém, para fazer transferência.

O aparelho – portátil tipo Oximag – que sempre dava apoio e suporte para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da região, era emprestado por uma empresa particular.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na 16 Seccional de Santarém. O crime está sendo investigado.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito ou que possa ajudar a encontrar o aparelho furtado, pode entrar em contato com a polícia pelo disque 181. A ligação é anônima e gratuita ou, ainda, pelo telefone do Samu: (93) 991417505.

