Prefeito Impede fiscalização de vereados no hospital Municipal de Óbitos no Pará

(Foto:Reprodução Youtube) – Conforme vídeo que circula nas redes sociais, o prefeito Jaime Silva, impediu que os vereadores entrassem no hospital sem previa licença, o caso acabou em confusão.

Três vereadores da cidade de Óbitos queriam averiguar denúncia da população, que pediram uma visita dos parlamentares em relação a pacientes que estão internados vítimas de Covid-19 no hospital Municipal da cidade. Uma comissão foi formada para averiguar a denúncia de forma surpresa e foram impedidos pelo prefeito da cidade.

Uma emissora da cidade gravou agressão –

A prefeitura emitiu uma nota com relação ao ocorrido, que de acordo com a assessoria da prefeitura, os vereadores não poderiam fazer a fiscalização sem uma documentação por escrito para o executivo municipal.

NOTA DE ESCLARECIMENTOS

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, vem a público esclarecer à população obidense acerca dos lamentáveis fatos ocorridos na manhã desta quarta-feira (dia 03.02.2021) nas dependências do Hospital Municipal – 24h “José Benito Priante”, quando uma equipe composta por 03 (três) vereadores – JALICO AQUINO, ERNEISSON AQUINO E NAEL VASCONCELOS e a imprensa representada pelo Site Amazon Notícias e jornalista Euri Silva -, a pretexto de fiscalizar o atendimento a pacientes, adentraram àquela unidade de saúde, sem os equipamentos de proteção individual e tentaram invadir as salas médicas onde se encontram os paciente, inclusive na ala destinada aos pacientes acometidos por COVID-19. Informado da situação por funcionários da referida unidade, o Prefeito Municipal Jaime Silva, solicitou a imediata intervenção da Policia Militar e presente àquela unidade, não permitiu a continuidade e a presença dos referidos vereadores e jornalista do mencionado Site naquele local de atendimento à Saúde, eis que, o município de Óbidos, se encontra atualmente em fase de Bandeira Preta (Lockdown), com inúmeras atividades consideradas não essenciais proibidas de funcionamento. No caso em destaque, os vereadores, apesar de deterem a função de fiscalizar, infringiram as regras estabelecidas no Decreto nº 106 de 1º de fevereiro de 2021 que estabeleceu as restrições em consonância inclusive ao Decreto Estadual 800/2021. A medida que restringiu a permanência dos citados vereadores nas dependências do Hospital 24h referenciado, teve, decerto, o objetivo de resguardar o atendimento dos pacientes que ali se encontram e resguardar a própria saúde dos mencionados edis e do jornalista ali presente, eis que se encontravam sem os equipamentos de proteção individual necessários para a visitação naquele local e, por conseguinte, pondo em risco a saúde de pessoas outras em razão de sua circulação, demonstrando, os vereadores em questão, uma atitude politiqueira.

O Município de Óbidos/PA, já tomou as providências legais, com a comunicação do fato ora relatado às autoridades legais constituídas.

Óbidos/PA, 03 de fevereiro de 2021

Assessoria de Imprensa do Município de Óbidos/PA