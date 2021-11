Prefeitura cancela réveillon e carnaval em espaços públicos de Santarém por causa da Covid: ‘insegurança’, diz prefeito

Prefeitura cancela réveillon e carnaval em espaços públicos de Santarém — Foto: Divulgação

Anúncio foi feito nesta terça-feira (23) pelas redes sociais do prefeito Nélio Aguiar (DEM). Município tem mais 22.877 casos confirmados e 1.127 mortes por Covid-19.

As programações de réveillon e carnaval não serão realizadas em Santarém, no oeste do Pará. As duas festas foram canceladas pela prefeitura e não poderão ocorrer em espaços públicos, seja na área urbana ou na vila de Alter do Chão.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do prefeito Nélio Aguiar (DEM) nesta terça-feira (23). Segundo ele, questões ligadas à pandemia e a insegurança sobre a Covid-19 foram os motivos para a decisão (veja o vídeo abaixo).

Para o cenário internacional e nacional, embora a vacina tenha avançado, ainda é arriscado realizar festas públicas onde o controle sobre aglomerações é difícil.

“A gente não tem ainda segurança total para estar realizando eventos culturais em praças públicas. Mediante a esta situação nós tomamos essa decisão em função da imprevisibilidade e da insegurança que a gente tem em relação ao coronavírus, em relação à pandemia”, anunciou o chefe do executivo.

Entretanto, festas particulares continuam autorizadas no município, respeitando normas sanitárias baseadas nos decretos vigentes em Santarém, como limitação de público, exigência do passaporte vacinal e medidas preventivas à doença.

Cenário da pandemia

De acordo com a última atualização do boletim epidemiológico, até a segunda-feira (22) Santarém tinha registrado 22.877 casos positivos de Covid-19 e 1.127 mortes. Nas últimas 24 horas foram acrescentados aos dados gerais mais 57 novos casos positivos.

